Серийные поставки "Арматы" начнутся в 2021 году - Чемезов

Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Серийные поставки танка "Армата" в войска запланированы на 2021год, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Серийные поставки танка Т-14 на платформе "Армата" начнутся в 2021 году. Сегодня это, безусловно, лучший танк в мире. В перспективе эта машина будет новым основным танком российской армии", - заявил журналистам глава госкорпорации.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о беспилотной версии "Арматы", Чемезов сообщил, что этот проект не станет серийным.

"Нет, конечно. На этой машине мы обкатываем беспилотные технологии. В основном используется как управляемая экипажем техника", - сказал глава "Ростеха"

Он также рассказал о технологиях в танке "Армата". "Если говорить про "Армату", то там все будет максимально автоматизировано. К примеру, экипажу "Арматы" не нужно точно прицеливаться, надо лишь приблизительно навести орудие на цель. Электроника дальше все сделает сама - точно определит расстояние до цели и наведет на нее орудие. То есть в этой машине используются элементы искусственного интеллекта, которые помогают экипажу вести стрельбу. Повторюсь, оператору достаточно указать направление к цели, дальше все делается самостоятельно", - заявил Чемезов.

Концерн "Уралвагонзавод" разработал тяжелую гусеничную платформу "Армата". На ее базе создан танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Техника на платформе "Армата" проходит испытания.

Ранее Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер), сказал, что у Минобороны РФ есть контракт на поставку для войсковых испытаний двух батальонов танков Т-14 и батальона БМП Т-15.

Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. По оценкам военных экспертов, "Армата" - новое слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это принципиально новая и полностью российская разработка. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.

В УВЗ ранее заявляли, что танк Т-14 "Армата" тестировался в беспилотном режиме.

В ноябре 2017 года заместитель гендиректора "Уралвагонзавода" Вячеслав Халитов сообщил в интервью "Интерфаксу", что концерн проводил теоретические и экспериментальные работы на предмет создания на тяжелой гусеничной платформе "Армата" боевого танка-робота.