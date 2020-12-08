РФ начала продвижение танка "Армата" на экспорт - Чемезов

Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Танк "Армата" имеет все необходимые документы для продажи за рубеж, рекламная работа ведется, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"В прошлом году были оформлены необходимые разрешительные документы. Мы рекламируем этот танк иностранным заказчикам", - заявил Чемезов журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он напомнил, что танк ранее был представлен на форуме "Армия-2020".

"В этом году на форуме "Армия" он был представлен "живьем", можно было подойти, сфотографировать, потрогать его. Жаль, что из-за отсутствия зарубежных выставок его пока невозможно показать за границей", - отметил Чемезов.

"На сегодняшний день это самый современный танк, аналогов которому нет. Он и самый мобильный, и самый защищенный, что касается экипажа", - сказал он.

Танк "Армата" (разработка концерна "Уралвагонзавод") получил документы, которые позволяют вести переговоры о его экспорте, сообщил "Интерфаксу" в августе представитель госкорпорации Ростех.

"Танк "Армата" получил паспорт экспортного облика", - сообщили в "Ростехе" на форуме "Армия-2020".

В июне источник сообщил "Интерфаксу", что в России идет работа по определению экспортного облика танка "Армата". По словам источника, экспорта "Арматы" не стоит ждать до выполнения обязательств перед Минобороны РФ. По словам другого источника "Интерфакса", танк "Армата" уже получил экспортный паспорт.

Как сообщал "Интерфакс", концерн "Уралвагонзавод" разработал тяжелую гусеничную платформу "Армата", на ее базе создан танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Техника на платформе "Армата" проходит испытания.

Ранее Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер), сказал, что у Минобороны РФ есть контракт на поставку для войсковых испытаний двух батальонов танков Т-14 и батальона БМП Т-15.