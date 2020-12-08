"Ростех" инициативно работает над созданием легкого истребителя 5-го поколения в пилотируемом и беспилотном вариантах - Чемезов

Возможна совместная разработка такого самолета с зарубежными партнерами

Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - "Ростех" на собственные средства ведет разработку концепции легкого однодвигательного истребителя пятого поколения, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Действительно, прорабатывается создание боевой авиационной системы будущего в легком и среднем классе. По замыслу это может быть универсальная платформа, в пилотируемом и беспилотном вариантах. Прорабатывается концепция и тактико-технические требования к такому комплексу", - заявил Чемезов.

Он отметил, что эта тема интересна с точки зрения продвижения такого самолета на экспорт.

"Пока мы это делаем инициативно без средств бюджета. Минобороны никаких заказов не делало. Тем не менее, мы считаем, что это перспективный самолет и рассматриваем, в том числе различные варианты кооперации с зарубежными партнерами", - сказал глава "Ростеха".

По его словам, если разработка самолета ведется за собственные средства госкорпорации, тогда "Ростех" может самостоятельно реализовывать эту технику за рубеж, тем более в случае совместной разработки с каким-либо государством.

"Хотя Минобороны может закупить этот самолет и для своих нужд. Естественно, если решение будет принято, его надо будет доработать для внутреннего облика, необходимого Минобороны", - добавил Чемезов.

В феврале 2017 года Чемезов сообщил, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты будут совместно заниматься разработкой легкого истребителя пятого поколения. По его словам, самолет может быть создан на базе МиГ-29, работы начнутся с 2018 года и займут около 7-8 лет.

О подписании соглашения с ОАЭ по тематике легкого фронтового многофункционального самолета пятого поколения также сообщали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

В марте 2017 года Илья Тарасенко, будучи гендиректором корпорации "МиГ", заявил, что улучшенная версия разрабатываемого совместно с ОАЭ истребителя пятого поколения, будет предложена и российским ВКС. "Мы уже находимся в стадии разработки этого самолета, и я думаю, что в ближайшие годы представим этот самолет общественности", - сказал Тарасенко.

В июне того же года глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что Россия и ОАЭ ведут консультации и согласовывают технические параметры будущего самолета.