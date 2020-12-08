Гуаньча (Китай): НАСА выбрала четыре компании для «раскопок» на Луне, минимальный платеж составляет один доллар

США вслед за Китаем планируют начать миссию по сбору лунного грунта. НАСА объявило о том, что четыре компании выиграли контракты на добычу лунных пород, сообщает «Гуаньча». Внимание привлекают суммы этих контрактов. Например, одна из компаний готова реализовать миссию всего за один доллар.

3 декабря на официальном сайте НАСА появилась информация о том, что четыре компании выиграли контракты на добычу лунных пород, сообщает "Гуаньча". Это - японская компания Ispace (Токио) и ее филиал в Люксембурге, а также американские Lunar Outpost и Masten Space Systems.

Как сообщается, кроме японской Ispace, которая намерена провести миссию в 2022 году, остальные компании планируют сделать это годом позже. В рамках миссии будет собрано небольшое количество поверхностного лунного грунта для НАСА и предоставлены изображения и данные о местоположении. Отмечается, что право собственности на собранные образцы будет передано НАСА.

Примечательно, что общая сумма контрактов между НАСА и четырьмя компаниями составляет всего 25 001 доллар. По этому поводу директор программы подготовки коммерческих космических полетов Фил Макалистер выразил удивление. "Купить за 25 001 доллар лунный реголит у четырех компаний - думаю, это немного странно", - сказал он.

НАСА должно будет заплатить по 5 000 долларов токийской и люксембургской Ispace, 15 000 Masten Space Systems. А вот Lunar Outpost за свою работу получит всего 1 доллар. Таким образом она заключила самый низкий в истории контракт на сбор лунного грунта.

"Lunar Outpost смогла предложить цену в 1 доллар, поскольку компания уже планировала сбор лунного грунта и поэтому лунный реголит, который необходимо будет отдать НАСА, - по сути дела капля в море", - объяснил Макалистер.