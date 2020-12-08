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Интерфакс-АВН

Сформированный в Тюменской области полк на 20% увеличил возможности инженерных войск - командующий ЦВО

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Военнослужащий ВС инженерных войск ВС России
Практическая тренировка подразделений штурма и разграждения инженерно-саперного соединения инженерных войск ВС России.
Источник изображения: CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Практическая тренировка инженерных войск ВС РФ

Екатеринбург. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Единственный в Западной Сибири инженерно-саперный полк, сформированный в Ишиме (Тюменская область), увеличил боевые возможности инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) почти на 20%, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО Александр Лапин в понедельник.

"Формирование инженерно-саперного полка в составе 41-й общевойсковой армии ЦВО позволило увеличить возможности инженерных войск ЦВО почти на 20%. Полк будет выполнять задачи инженерного обеспечения транзитных перевозок и перегруппировки войск в Сибири. В составе вновь сформированной воинской части инженерно-саперный, понтонно-переправочный, инженерно-технический батальоны и подразделения обеспечения", - сказал он.

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Компании
Минoбороны РФ
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