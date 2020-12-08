Сформированный в Тюменской области полк на 20% увеличил возможности инженерных войск - командующий ЦВО

Екатеринбург. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Единственный в Западной Сибири инженерно-саперный полк, сформированный в Ишиме (Тюменская область), увеличил боевые возможности инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) почти на 20%, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО Александр Лапин в понедельник.

"Формирование инженерно-саперного полка в составе 41-й общевойсковой армии ЦВО позволило увеличить возможности инженерных войск ЦВО почти на 20%. Полк будет выполнять задачи инженерного обеспечения транзитных перевозок и перегруппировки войск в Сибири. В составе вновь сформированной воинской части инженерно-саперный, понтонно-переправочный, инженерно-технический батальоны и подразделения обеспечения", - сказал он.