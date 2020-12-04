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Интерфакс-АВН

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают полностью вывести иностранных наемников из зоны карабахского конфликта

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Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Источник изображения: © РИА Новости,

Париж. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) в четверг призвали к скорейшему выводу всех иностранных наемников из зоны конфликта в Нагорном Карабахе.

"Сопредседатели подчеркивают важность мер, принятых РФ с согласия Армении и Азербайджана, чтобы гарантировать, что боевые действия не возобновятся. Также они призывают к быстрому и полному выводу из региона всех иностранных наемников. Они призывают все стороны содействовать этому процессу", - говорится в заявлении, опубликованном ОБСЕ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
США
Франция
Проекты
ОБСЕ
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