Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают полностью вывести иностранных наемников из зоны карабахского конфликта

Париж. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) в четверг призвали к скорейшему выводу всех иностранных наемников из зоны конфликта в Нагорном Карабахе.

"Сопредседатели подчеркивают важность мер, принятых РФ с согласия Армении и Азербайджана, чтобы гарантировать, что боевые действия не возобновятся. Также они призывают к быстрому и полному выводу из региона всех иностранных наемников. Они призывают все стороны содействовать этому процессу", - говорится в заявлении, опубликованном ОБСЕ.