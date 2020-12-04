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Интерфакс-АВН

Турция сворачивает военное присутствие на севере Сирии - МИД РФ

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Турецкие и российские солдаты во время совместного патрулирования в северной провинции Идлиб
Турецкие и российские солдаты во время совместного патрулирования в северной провинции Идлиб.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Turkish Defence Ministry

Москва. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Турецкие военные сворачивают своё присутствие на севере Сирии, сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Продолжается выполнение российско-турецких договоренностей о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб. Турецкие военные сворачивают своё присутствие на перешедшем под контроль сирийских правительственных сил территориях", - сказала она в ходе брифинга.

Захарова отметила, что 26 ноября была завершена эвакуация 4-го контрольно-наблюдательного поста.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
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