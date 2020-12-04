Черноморский флот в полном составе вышел на учения и привлек внимание США

Черноморский флот Военно-морского флота (ВМФ) России вышел на учения в полном составе. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщается на сайте Минобороны.

Как пояснили в военном ведомстве, в учениях задействованы фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Макаров», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», сторожевой корабль «Пытливый», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Ингушетия», а также большие десантные корабли, малые противолодочные корабли, подводные лодки, тральщики и суда вспомогательного флота. Выходящие в море корабли сопровождают вертолеты и самолеты морской авиации; их прикрывают системы противовоздушной обороны, состоящие на вооружении ЧФ.

Маневры российского флота уже привлекли внимание США. Согласно данным портала FlightRadar, район учений патрулировал стратегический разведывательный самолет американских Военно-воздушных сил Boeing RC-135U Combat Sent. Он вылетел с аэропорта военной базы НАТО на Крите, совершил пролет над акваторией Черного моря, подойдя к Крымскому полуострову, затем развернулся над территорией Грузии и двинулся в обратном направлении.

Самолеты США и их европейских партнеров регулярно выполняют разведывательные полеты над Черным морем и приближаются к границам России. Так, в сентябре российский истребитель Су-27 перехватил самолеты-разведчики RC-135 ВВС США и Великобритании в данном районе.