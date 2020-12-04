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Azertag (Азербайджан): министерство обороны распространило сообщение о погибших и раненых военнослужащих на Отечественной войне

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Азербайджан. Обострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан. Обострение конфликта в Нагорном Карабахе.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Куденко

Минобороны Азербайджана обнародовало данные о числе погибших и раненных военных в ходе нагорно-карабахского конфликта, завершившегося освобождением азербайджанских территорий в регионе. Сообщается о 2 тысячах 783 погибших, более 100 пропавших без вести и 1 тысяче 245 раненых.

Баку - Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило сообщение о погибших и раненых военнослужащих на Отечественной войне. В сообщении, поступившем в Azertag из пресс-службы Министерства обороны, говорится, что в ответ на очередную военную агрессию Армении против нашей страны Вооруженные силы Азербайджанской Республики под руководством Верховного главнокомандующего 27 сентября 2020 года начали Отечественную войну с целью освобождения наших земель от оккупации.

Личный состав Вооруженных сил Азербайджанской Республики, героически и храбро сражаясь в Отечественной войне, нанес сокрушительные удары по вооруженным силам Армении, разрушил сложные инженерные конструкции и бункеры, построенные Арменией на наших оккупированных землях в течение долгих лет, и, прорвав эшелонированные и плотно заминированные оборонительные рубежи, освободил наши земли от оккупации.

Невзирая на то, что большая часть стратегических высот, выгодных боевых позиций находились у армянских вооруженных сил, наши доблестные и бесстрашные солдаты и офицеры, ведя бои под огневыми ударами артиллерии, многочисленных реактивных систем залпового огня и минометных установок, а также в сложных географических, рельефных и климатических условиях, сумели победить Армению.

Освобождение города Шуша, "короны" Карабаха, является одной из уникальных военных операций в мировой военной истории.

Наши земли, о которых мы мечтали почти 30 лет, были освобождены от оккупации ценой крови и жизни наших шехидов. Высокопрофессиональная разработка планов боевых операций, применение высоких технологий, эффективная координация действий различных видов войск, абсолютное превосходство в воздухе, маневренность и другие тактико-стратегические преимущества нашей армии существенно снизили наши потери в личном составе. Но война не бывает без потерь.

В ходе Отечественной войны погибло 2 тысячи 783 военнослужащих наших вооруженных сил. Среди них ведутся работы по идентификации 103 военнослужащих с помощью анализа ДНК. Более 100 наших военнослужащих считаются пропавшими без вести. Принимаются необходимые меры для их поиска и информирования их семей. В настоящее время в медицинских учреждениях продолжается лечение 1 тысяча 245 военнослужащих.

"Подробная информация об именах погибших военнослужащих, их дате рождения, воинском звании и пройденном боевом пути будет дополнительно представлена общественности страны. Комиссия, состоящая из сотрудников соответствующих государственных структур, работает в этом направлении. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов (героев - прим. ред.)! Склоняем голову перед памятью наших шехидов!" - говорится в сообщении министерства обороны.

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