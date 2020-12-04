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ЦАМТО

В Балтийской ВМБ проведена тренировка на комплексе для водолазной, огневой и противопиратской подготовки

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Многофункциональный учебно-тренировочный комплекс
Многофункциональный учебно-тренировочный комплекс по водолазной, спасательной, штурмовой и горной подготовке.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 3 декабря. С военнослужащими отряда противодействия диверсионным силам и средствам Балтийской военно-морской базы проведена тренировка на многофункциональном учебно-тренировочном комплексе (МФУТК) "Водолаз".

Комплекс включает в себя скалодром, штурмовую стенку, макет надводного борта, вертолетный тренажер беспарашютного десантирования и эвакуации водолазов.

Учебно-тренировочный комплекс предназначен для проведения профессиональной водолазной, огневой, десантной, горной, противопиратской и специальной подготовки. Военнослужащие Балтийского флота отрабатывали на нем задачи как поодиночке, так и в составе групп.

Всего в тренировке принимали участие более 30 военнослужащих противодиверсионного отряда главной базы Балтийского флота.

Справочно:

Подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами функционируют в местах базирования Балтийской, Ленинградской военно-морских баз и предназначены для обеспечения защиты кораблей и подводных лодок Балтийского флота от диверсионно-разведывательных подразделений вероятного противника.

На вооружении отрядов ПДСС состоят быстроходные лодки и новейшие катера типа "Грачонок" и "Раптор", современные образцы водолазного снаряжения, гидроакустические приборы и спецоружие для ведения боя как на суше, так и под водой, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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