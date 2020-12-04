Запущенные с Плесецка спутники "Гонец-М" взяты на управление - Рогозин

Спутник «Гонец-М» на площадке ОАО «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнева».

Москва. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что спутники связи "Гонец-М", запущенные в четверг с космодрома Плесецк, приняты на управление.

"По итогам сегодняшнего пуска с Плесецка все три спутника связи "Гонец-М" выведены на расчетные орбиты и взяты на управление", - написал Рогозин в твиттере.

Он также добавил, что "орбитальная группировка "Гонец-М" теперь состоит из 15 космических аппаратов".

Ракета "Союз-2.1б" со спутниками связи "Гонец-М" и аппаратом в интересах Минобороны стартовала в 04:14 мск с пусковой установки № 3 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области. Пуск был осуществлен боевым расчетом Космических войск ВКС.