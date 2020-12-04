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Интерфакс-АВН

Запущенные с Плесецка спутники "Гонец-М" взяты на управление - Рогозин

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Спутник «Гонец-М»
Спутник «Гонец-М» на площадке ОАО «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнева».
Источник изображения: http://gonets.ru/viewImg.php?img_id=71&tabname=Templates&showtext=0

Москва. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что спутники связи "Гонец-М", запущенные в четверг с космодрома Плесецк, приняты на управление.

"По итогам сегодняшнего пуска с Плесецка все три спутника связи "Гонец-М" выведены на расчетные орбиты и взяты на управление", - написал Рогозин в твиттере.

Он также добавил, что "орбитальная группировка "Гонец-М" теперь состоит из 15 космических аппаратов".

Ракета "Союз-2.1б" со спутниками связи "Гонец-М" и аппаратом в интересах Минобороны стартовала в 04:14 мск с пусковой установки № 3 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области. Пуск был осуществлен боевым расчетом Космических войск ВКС.

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Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Плесецк
Союз-2 РН
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04.12.2020 02:31
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