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Интерфакс-АВН

Россия и США могут быстро договориться о продлении СНВ-3, контакты продолжаются - посол РФ Антонов

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Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Тургиев

Вашингтон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Переговорщики из России и США при определённом развитии событий могут быстро согласовать продление СНВ-3, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Время ещё есть. Мы можем сделать это очень быстро. Если меня позовут (на переговоры - ИФ) из Госдепа или Белого дома, то я готов", - сказал он на видеоконференции, организованной Институтом Брукингса.

Антонов подчеркнул, что российская сторона "тесно контактирует с Маршаллом Биллингсли (спецпосланником США по контролю над вооружениями - ИФ)".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
СНВ-3
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