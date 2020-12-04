Россия и США могут быстро договориться о продлении СНВ-3, контакты продолжаются - посол РФ Антонов

Вашингтон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Переговорщики из России и США при определённом развитии событий могут быстро согласовать продление СНВ-3, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Время ещё есть. Мы можем сделать это очень быстро. Если меня позовут (на переговоры - ИФ) из Госдепа или Белого дома, то я готов", - сказал он на видеоконференции, организованной Институтом Брукингса.

Антонов подчеркнул, что российская сторона "тесно контактирует с Маршаллом Биллингсли (спецпосланником США по контролю над вооружениями - ИФ)".