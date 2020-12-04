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Вестник Мордовии

Одни из лучших "убийц танков" - комплексы "Хризантема-С" воевали в Карабахе

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Самоходные противотанковые комплексы "Хризантема-С", находящиеся на вооружении азербайджанской армии, принимали участие в битве за Нагорный Карабах.

В настоящее время вооруженное ими подразделение выведено из района, где происходили боевые действия. В Сети появились видео и фотоматериалы, запечатлевшие момент передислокации. По некоторым данным, эта боевая техника примет участие в масштабном параде победы, который намечено провести в Баку.

Судя по внешнему виду, бронемашины не имеют внешних повреждений. Пока нет данных, сколько единиц техники им удалось уничтожить. Но, учитывая, что максимальная дальность действия ракет ПТРК - до 6000 метров, они могли расстреливать противника, не особо рискуя попасть под ответный огонь.

Экипажи "Хризантем" еще до начала военных действий прошли хорошую подготовку в ходе различных учений, в том числе широкомасштабных, где как раз отрабатывали задачи по прорыву обороны. Всего, по открытым данным, в Азербайджане находится 37 пусковых установок. Имеются также командирские машины, но они пока не засвечивались в боевой обстановке.

Дмитрий Лемешко

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Страны
Азербайджан
Продукция
Хризантема-С
Проекты
Военные учения
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