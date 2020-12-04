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Интерфакс-АВН

Члены НАТО одобрили обновленный документ о сотрудничестве альянса с Грузией - глава грузинского МИД

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Учения Вооруженных сил Грузии и НАТО
Учения Вооруженных сил Грузии и НАТО.
Источник изображения: Reuters

Тбилиси. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Члены НАТО на заседании глав МИД альянса в среду одобрили обновленный "Существенный пакет НАТО-Грузия", предоставленный Тбилиси в 2014 году в рамках так называемых мер и инициатив Substantial NATO-Georgia Package (SNGP), сообщил в эфире грузинской телекомпании "Имеди" глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, все инициативы данного документа направлены на развитие оборонных возможностей Грузии, повышение совместимости с НАТО и укрепление сектора безопасности Грузии.

Кроме того, отметил Залкалиани, речь также идет о расширении действующего в Грузии совместного с НАТО тренировочного центра, участии НАТО в совместных учениях в Черном море, усилении сотрудничества в военно-медицинском направлении в связи с пандемией коронавируса.

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Грузия
Проекты
NATO
Военные учения
Медицина
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