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Интерфакс-АВН

Украина стремится к более тесному взаимодействию с НАТО, в том числе в регионе Черного моря - глава МИД Кулеба

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Флагман ВМС Украины — сторожевой корабль проекта 1135 "Гетман Сагайдачный" и ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук"
Флагман ВМС Украины — сторожевой корабль проекта 1135 "Гетман Сагайдачный" и ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук".
Источник изображения: © AFP 2018 / Alexey Kravtsov

Киев. 2 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украина продолжает движение к вступлению в НАТО и ожидает предоставление Плана действий относительно членства в Альянсе, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба по итогам заседания Североатлантического совета НАТО с участием Украины и Грузии, посвященного проблемам безопасности в регионе Черного моря.

"Мы хотим больше взаимодействия с Альянсом, в том числе больше учений НАТО в Украине. Я отметил, что Украина в дальнейшем движется к членству в Альянсе и ожидает предоставления Плана действий по членству", - сказал Кулеба, которого цитирует пресс-служба МИД Украины.

Он также отметил, что некоторые министры иностранных дел стран-членов НАТО в выступлениях упоминали инициативу Украины "Крымская платформа" и приветствовали получение Украиной статуса партнера с расширенными возможностями НАТО.

"Ряд министров в своих выступлениях также заявили, что принципиально поддерживают предоставление Украине членства в НАТО", - сказал министр.

Глава МИД Украины пригласил страны-члены НАТО принять активное участие в реализации "Крымской платформы", которая призвана, в том числе обеспечить рассмотрение вопросов безопасности в регионе Черного моря.

По словам Кулебы, он также проинформировал участников заседания о милитаризации Россией Крыма, который Киев считает своей, но временно оккупированной территорией. "С конкретными цифрами, свидетельствами ее негативного влияния на безопасность черноморского региона. Кроме того, признаки нуклеаризации полуострова представляют собой серьезную угрозу режиму ядерного нераспространения", - сообщил министр.

"Существенное ухудшение ситуации в регионе Черного моря угрожает не только непосредственно причерноморским странам, но и государствам Южной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Поэтому я приветствую готовность НАТО к большему вовлечению в безопасность региона Черного моря и усиление взаимодействия с Украиной и Грузией ", - подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что продолжение участия Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности под руководством НАТО и проведение в Одессе запланированных на май 2021 года совместных командно-штабных учений Украина-НАТО "Нерушимая стойкость" будет способствовать углублению взаимодействия Украины с Альянсом в реагировании на кризисные ситуации и противодействии гибридным угрозам.

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