НАТО увеличивает присутствие в регионе Черного моря и усиливает поддержку Грузии и Украины - Столтенберг

Брюссель. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Министры иностранных дел стран НАТО обсудили в среду с участием глав МИД Грузии и Украины партнерские отношения и реакцию альянса на расширение военного присутствия России в Черноморском регионе, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.

"Мы рассмотрели ситуацию в области безопасности в регионе Черного моря, который имеет стратегическое значение. Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины. Она продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму и все активнее развертывает силы в Черноморском регионе. НАТО отвечает на это усилением своего присутствия на суше, на море и в воздухе", - заявил Столтенберг на пресс-конференции по завершении министерского совещания онлайн.

По его словам, Грузия и Украина являются ценными партнерами НАТО. "Они вносят важный вклад в наши миссии. Сегодня мы вновь заявили о нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и Украины. Мы обсудили их программы реформ, и мы активизируем нашу практическую поддержку", - сказал глава Североатлантического альянса.

Столтенберг сообщил, что на совещании был одобрен обновленный существенный пакет мер НАТО-Грузия. Это, отметил он, усиливает политическую поддержку Грузии альянсом.

Генсек НАТО также объявил, что главы МИД согласовали дальнейшие шаги альянса по повышению его осведомленности об обстановке в регионе и укреплению диалога с обоими партнерами - Грузией и Украиной.

Он указал на то, что у НАТО в регионе повысилась боеготовность, и там находится больше сил альянса. На прошлой неделе в Черном море прошла воздушная учебная подготовка НАТО вместе с эсминцем ВМС США "Дональд Кук".

"Проводится воздушное патрулирование. Есть целенаправленное присутствие НАТО в Румынии. Так что есть увеличение присутствия в регионе Черного моря как на уровне государств-членов НАТО, так и в том, что касается более тесного сотрудничества с нашими двумя государствами-партнерами - Грузией и Украиной. И сегодня посыл был четкий: союзники готовы расширять эти процессы по многим направлениям и предоставлять практическую поддержку", - объяснил Столтенберг, отвечая на вопрос.

Главы МИД НАТО, сообщил он, также обсудили события в Белоруссии и Нагорном Карабахе.

"И Минск, и Москва должны уважать право белорусского народа определять свое собственное будущее через инклюзивный политический диалог", - заявил генеральный секретарь НАТО.