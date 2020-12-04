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Интерфакс-АВН

В Ливии находятся до 20 тыс. иностранных военных и наемников - ООН

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В Ливии позабыли жизнь без войны – она идет уже десятый год
В Ливии позабыли жизнь без войны – она идет уже десятый год.
Источник изображения: REUTERS/Ayman Al-Sahili

Дубай. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - В Ливии в настоящее время находятся по меньшей мере 20 тыс. иностранных военнослужащих и наемников, сообщила глава Миссии ООН в Ливии Стефани Уильямс на виртуальной встрече ливийского форума политического диалога.

"Сейчас в вашей стране 20 тыс. иностранных военных и/или наемников. Это шокирующее нарушение суверенитета Ливии. Вы можете считать, что эти иностранцы здесь как ваши гости, но они теперь занимают ваш дом. Это грубое нарушение оружейного эмбарго", - приводит слова Уильямс миссия ООН в Ливии.

Она добавила, что в стране сейчас 10 военных баз, которые полностью или частично занимают иностранные силы.

"Они в Ливии не ради ваших интересов, они в Ливии ради своих собственных интересов", - отметила Уильямс.

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