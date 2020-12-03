ОДКБ продолжит линию на углубление сотрудничества с ООН - декларация

Москва. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран ОДКБ продолжат углублять сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, в том числе по задействованию коллективных миротворческих сил в операциях по поддержанию мира, сообщает сайт Кремля.

"ОДКБ продолжит линию на углубление сотрудничества с Организацией Объединенных Наций и ее специализированными учреждениями в областях, представляющих взаимный интерес, в том числе по практическому задействованию коллективных миротворческих сил ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира", - говорится в декларации Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, опубликованной на сайте Кремля.