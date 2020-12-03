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Интерфакс-АВН

ОДКБ продолжит линию на углубление сотрудничества с ООН - декларация

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Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Москва. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран ОДКБ продолжат углублять сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, в том числе по задействованию коллективных миротворческих сил в операциях по поддержанию мира, сообщает сайт Кремля.

"ОДКБ продолжит линию на углубление сотрудничества с Организацией Объединенных Наций и ее специализированными учреждениями в областях, представляющих взаимный интерес, в том числе по практическому задействованию коллективных миротворческих сил ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира", - говорится в декларации Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, опубликованной на сайте Кремля.

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Страны
Россия
Компании
ОДКБ
ООН
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