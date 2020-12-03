РФ поставит в Китай почти 100 вертолетных двигателей - ОДК

Москва. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай имеют контракт на поставку почти 100 вертолетных двигателей для вертолетов "Ми" и "Ка" в 2021-2022 годах, сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, "Ростех").

"Результатом валидации сертификата в Китае стал контракт на поставку в 2021-2022 годах почти 100 двигателей ВК-2500ПС-03", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что ОДК сертифицировал двигатель ВК-2500ПС-03 в Южной Корее для гражданского вертолета Ми-171А2.

"Валидация сертификата типа позволит начать поставки агрегатов производства "ОДК Климов" в эту страну", - сообщили в корпорации.

Турбовальный двигатель ВК-2500ПС-03 является новейшей модификацией ВК-2500 и может быть применен на вертолетах "Ми" и "Ка".

В годовом отчете "Ростеха" сообщалось, что РФ и Китай имеют контракт на поставку 18 военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш, а всего заказано более 120 вертолетов различного назначения.

"В течение 2019 года АО "Вертолеты России" были подписаны контракты на поставку в Китай следующей вертолетной техники российского производства: 68 вертолетов Ми-171(в том числе модернизированных Ми-171E); 18 вертолетов Ми-171Ш (военно-транспортных)", - говорилось в документе.