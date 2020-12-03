Войти
Интерфакс-АВН

Россия заинтересована в подключении к гуманитарным операциям в Карабахе стран ОДКБ и СНГ - Путин

193
0
0
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Москва. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что приветствовал бы присоединение к гуманитарным усилиям по налаживанию ситуации в Карабахе партнеров по ОДКБ и СНГ, обсуждается сотрудничество с международными организациями.

"Российская сторона в координации с Ереваном и Баку уже занимается всеми этими вопросами, естественно, мы заинтересованы в подключении к гуманитарным усилиям всех наших партнеров по ОДКБ и СНГ, обсуждаем также возможности сотрудничества с другими международными организациями", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Компании
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
11.11.2020
Огонь прекращен: в Нагорный Карабах входят российские миротворцы
26.10.2020
Турция ищет «свой путь» решения конфликта в Нагорном Карабахе
19.10.2020
Эксперт объяснил, как Азербайджан смог уничтожить армянский С-300
30.09.2020
«Подливают масло в огонь»: Кремль осудил риторику Анкары по Карабаху
21.06.2013
Т-90С и «Солнцепёк» для Азербайджана: что из этого следует
09.04.2008
Безо всяких НАТО оснований. Борьба с Североатлантическим альянсом отвлекает внимание россиян от реальных угроз безопасности страны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 04:10
  • 1
Знаменитый реактивный "Ураган" может получить новое колесное шасси
  • 03.12 04:10
  • 1
С эсминцем против стратегической ракеты
  • 03.12 03:41
  • 2
Внутри «Леопарда»: работа заряжающего
  • 03.12 03:21
  • 3
Названы самые загадочные подлодки в мире
  • 03.12 03:10
  • 5
«Польские свиньи» улучшили сотрудничество с союзниками по НАТО» - США
  • 03.12 03:01
  • 35
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 03.12 02:07
  • 13
«Суперджет», убийца гражданской авиации
  • 03.12 01:37
  • 28
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 03.12 00:38
  • 1
DR (Дания): нападение, которое стерло бы Данию с лица земли
  • 02.12 22:16
  • 1
Мини-погрузчик КЭМЗ АНТ-1000 теперь на 100% отечественный
  • 02.12 21:56
  • 1
SpaceX готовится в декабре запустить на орбиту четыре космических аппарата
  • 02.12 19:36
  • 2
В Азербайджане отвергли версию Т-72 превосходившую пожароопасный "Аслан"
  • 02.12 19:12
  • 2
Израильская оборонка собирается выйти на лидирующие позиции в мире
  • 02.12 18:42
  • 29
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 02.12 18:41
  • 43
Глава РАН заявил о потере Россией космоса