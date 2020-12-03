СФ одобрил поправки в закон о гособоронзаказе, касающиеся закрытия данных о закупках

Авторы документа отмечают, что "такой подход позволит повысить эффективность закупок с целью минимизации рисков возможного раскрытия информации о государственном оборонном заказе"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому закупки в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ) исключаются из планов-графиков закупок, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок.

Документ был инициирован депутатами Владимиром Гутеневым и Алексеем Хохловым ("Единая Россия"). Ранее уже был принят закон, закрывший данные о закупках в рамках гособоронзаказа - документ исключил обязанность исполнителей ГОЗ размещать в единой информационной системе госзакупок в открытом доступе сведения о закупках. Тогда поправки были внесены в закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Сейчас подобные поправки вносятся в закон о гособоронзаказе.

В пояснительной записке отмечается, что исключение процедуры закупок вооружения, военной и специальной техники из процесса формирования, утверждения и ведения плана закупок и плана-графика закупок, предусмотренное действующей редакцией закона, затрагивает только часть состава гособоронзаказа. "Действующая процедура в отношении оставшейся части сохраняет риски раскрытия штатной численности и категорий военнослужащих, районов дислокации военных городков и объектов, в том числе специальных", - говорится в пояснительной записке. В связи с этим документ уточняет особенности планирования закупок, распространяя исключение закупок из плана и плана-графика на весь состав гособоронзаказа.

"Такой подход позволит повысить эффективность закупок в условиях действующих санкций со стороны иностранных государств с целью минимизации рисков возможного раскрытия информации о государственном оборонном заказе в целом путем ограничения круга лиц, обладающих такой информацией", - подчеркивают авторы документа.