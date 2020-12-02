Усилением ПВО на Южных Курилах Россия закрепляет суверенитет - генерал Бижев

Дополнительные С-300 на российском Дальнем Востоке - это и ответ США с их планами размещения ракет в АТР

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Размещение зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300В4 на Курильских островах - восполнение утраченного в постсоветское время потенциала системы противовоздушной обороны, а также ответная мера на планы Вашингтона по размещению своих ракет в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР), заявил генерал-лейтенант Айтеч Бижев, который служил на командных должностях в системе ПВО России.

"Это оружие - сугубо оборонительное. Не наступательное. Это не "Искандеры", не ударные высокоточные ракеты. Это системы, которые будут интегрированы в общую систему противовоздушной обороны 11-й армии ВВС и ПВО. Это элемент общей системы национальной ПВО России на Дальнем Востоке", - сообщил "Интерфаксу" во вторник Бижев, который до увольнения в запас служил, в частности, в должности замглавкома ВВС России по Объединенной системе ПВО СНГ.

Он также отметил, что усилением ПВО на Южных Курилах Россия подтверждает своё право на эти территории.

"В последнее время активно проявляются недружественные действия в отношении Российской Федерации по части принадлежности островов Курильской гряды. Предъявляются территориальные претензии. Нам надо укрепить свои позиции не на не спорных, как кто-то говорит, а на наших территориях, которые когда-то принадлежали Японии", - сказал Бижев.

Кроме того, по его словам, "дополнительные С-300 на российском Дальнем Востоке - это и ответ США с их планами размещения ракет в АТР".

Восточный военный округ во вторник сообщил, что на Курильских островах размещена ЗРС С-300В4.

"Расчёты зенитной ракетной системы С-300В4 Восточного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды", - говорилось в сообщении округа.

Военные не уточнили, на каком из островов несет дежурство С-300В4.

Токио выразил протест в связи с заступлением на боевое дежурство С-300 на Южных Курилах.

"Это недопустимо из-за позиции Японии по северным территориям (южным островам Курильской гряды, принадлежность которых оспаривает Токио) и является неприемлемым", - заявил во вторник официальный представитель правительства Японии, которого процитировал телеканал NHK.

Телеканал напомнил, что японское правительство в прошлом неоднократно протестовало против усиления Вооружённых сил России на "северных территориях".

Бижев отметил, что системы ПВО были на Курилах в советское время.

"В советское время они там были. Курильские острова - зона ответственности 11-й армии ВВС и ПВО. Постановка на Южных Курилах ЗРС наращивает систему противовоздушной обороны. Система ПВО - комплексная, живая, включает в себя много элементов. Это активные средства - зенитные ракетные войска, информационное поле. Это глубокоэшелонированная систем. Она никого не должна беспокоить. Это оружие оборонительное, а не наступательное. Оно устанавливается для пресечения любых провокаций возле наших границ", - подчеркнул генерал.

По его словам, эти меры позволяют усилить радиолокационное поле на данном направлении.

"Чем дальше радиолокационное поле уходит к нашим соседям, - тем больше возможность парировать угрозы со стороны активных средств ПВО. В советское время по периметру границ СССР нижняя граница радиолокационного поля достигала 500 метров. А при усилении - включении средств, которые у нас были, она достигала в некоторых местах, в частности, на приграничных приморских направлениях 50-100 метров. Вот такое информационное поле было в советское время", - отметил Бижев.

По его словам, размещение ЗРС С-300 на Курилах не должно беспокоить зарубежных партнёров, поскольку речь идёт о национальной безопасности РФ.

"Эти действия никого не должны беспокоить. Наверное командование оценило, что на этом направлении система ПВО ослаблена. Есть алгоритмы расчёта: система ПВО по всему периметру должна быть равнозначной везде - не должно быть слабых мест. Курильские острова, включая южные, это наша территория. И чем дальше мы уходим в сторону соседей - тем больше увеличивается подлётное время, тем больше времени у командования для принятия решения в случае форс-мажорных обстоятельств", - подчеркнул собеседник агентства.

Он также отметил, что у российского государства появились возможности укреплять свою безопасность.

"Мы же были на Новой земле в советское время. Потом ушли. Там была целая дивизия ПВО с компонентами авиационного истребительного, зенитно-ракетного прикрытия. Поле снизилось. Мы вернулись туда, на Новую Землю. Мы возвращаемся везде, где были - потому что сейчас есть такие возможности. Когда возможностей не было - мы уходили, покинули всё. Сейчас мы восстанавливаем свою систему ПВО, наращиваем её. И укрепляем. И это ни у кого не должно вызывать беспокойства - это оборонительная стратегия", - подчеркнул Бижев.

С-300В4 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") - комплекс на гусеничном ходу. Относится к ПВО Сухопутных войск. Его задачи: защита войск при оборонительных и наступательных операциях, противовоздушная и противоракетная оборона войсковых объектов.

За последние годы Россия значительно нарастила военную группировку на Курилах.

В апреле 2019 года Минобороны РФ сообщило о введении в действие на курильском острове Кунашир зоны боевого дежурства ПВО. В августе 2018 года сообщалось, что в аэропорту "Ясный" на острове Итуруп размещены современные многоцелевые истребители Су-35.

Газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта" осенью 2016 года сообщила, что Россия разместила на Итурупе и Кунашире новые береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".