Украина: в течение года у нас будет БПЛА — аналог «Байрактара» (Star, Турция)

Несколько дней назад Украина заявила, что намерена приобрести у Турции беспилотники, которые, как уверяют турки, эффективно поражали российские «Панцири» в Ливии. В доказательство были представлены видео весьма сомнительного содержания. Похоже, фейковый успех так воодушевил украинцев, что они заговорили о производстве собственных БПЛА.

Украина объявила, что украинская армия в скором времени получит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) собственного производства, аналогичный "Байрактару" (Bayraktar).

"В течение года мы планируем принять на вооружение наш беспилотный летательный аппарат "Сокол-300″ собственного производства, который является аналогом "Байрактара". Это очень важный проект, и дай бог, чтобы он был реализован", - заявил Игорь Фоменко, глава концерна "Укроборонпром", известного как украинская "Аселсан" (Aselsan, компания - флагман турецкой оборонной промышленности, базирующаяся в Анкаре - прим. ред.).

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что в 2021 году Украина закупит у Турции еще пять новых БПЛА. В рамках контракта на сумму 69 миллионов долларов, заключенного между Украиной и Турцией в 2019 году, украинская армия приобрела шесть БПЛА "Байрактар ТБ2" (Bayraktar TB2), а также 200 ракет типа MAM-L, производимых "Рокетсан" (Roketsan). Наряду с этим украинская армия получила также две станции управления БПЛА.

Большой успех БПЛА "Байрактар" в Ливии, Сирии и Карабахе

В публикациях украинских СМИ отмечалось, что БПЛА турецкого производства серьезно изменили ход событий в Ливии, Сирии, Карабахе и эффективно поражали в том числе российские системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1".