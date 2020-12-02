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ТАСС

Шойгу поздравил коллегу из Армении и главу Генштаба ВС Киргизии со вступлением в должности

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Вадим Савцикий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Новым министром обороны Армении был назначен генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян, начальником Генерального штаба ВС Киргизии стал генерал-майор Таалайбек Омуралиев

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил армянского коллегу и начальника Генштаба ВС Киргизии с вступлением в должности и пожелал им успехов в службе.

Новым министром обороны Армении был назначен генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян. Начальником Генерального штаба Вооруженных сил Киргизии стал генерал-майор Таалайбек Омуралиев.

"Поздравляю коллег с назначением на высокие посты. Желаю доброго здоровья, успехов в служебной деятельности и плодотворной работы в Совете министров обороны ОДКБ", - сказал Шойгу на заседании совета.

Также в заседании участвовали министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин, министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев и министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо.

Кроме них, в мероприятии приняли участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и начальник Объединенного штаба организации генерал-полковник Анатолий Сидоров.

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Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Шойгу Сергей
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