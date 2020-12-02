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ТАСС

Шойгу заявил, что ОДКБ скорректирует план развертывания КСОР с учетом нынешней обстановки

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Пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ
Пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ.

Министр обороны России уточнил, что они вместе с коллегами, в частности, определили направления развития военной составляющей в ближайший период

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. ОДКБ изменит план оперативного развертывания своих Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) с учетом текущей военно-политической обстановки, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Подробно обсудили военно-политическую обстановку на границах организации, а также предложения по совместному противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности военного характера. Приняли решение о переработке документов плана оперативного развертывания Коллективных сил оперативного реагирования с учетом современных реалий", - сказал он по итогам заседания Совета министров обороны ОДКБ.

Шойгу уточнил, что они вместе с коллегами определили направления развития военной составляющей в ближайший период, когда председательствовать в ОДКБ будет Таджикистан, а также спланировали развитие военного сотрудничества на пятилетний период.

"В рамках работы по созданию комплексной системы тылового, технического и медицинского обеспечения применения группировок войск ОДКБ одобрили проект межгосударственного соглашения, регламентирующего данные вопросы", - добавил российский министр.

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