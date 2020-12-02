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Интерфакс-АВН

На базе Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ будут готовить миротворцев ОДКБ - Шойгу

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ОДКБ
Миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Общевойсковая академия Вооруженных сил России станет базовой организацией по подготовке миротворцев ОДКБ, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Рассмотрели вопросы подготовки личного состава миротворческих подразделений. В этих целях договорились придать статус базовой учебно-методической организации по подготовке персонала миротворческих сил ОДКБ Общевойсковой академии Вооруженных Сил Российской Федерации", - сказал он по итогам заседания Совета министров обороны ОДКБ.

Кроме того, по его словам, участники заседания согласовали механизм подключения миротворческих сил ОДКБ к операциям ООН по поддержанию мира и одобрили проект межгосударственного протокола о внесении соответствующих дополнений в действующее Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ.

"Уточнили состав и дислокацию миротворческих сил ОДКБ", - добавил Шойгу.

Помимо этого, стало известно, что Военно-воздушная академия имени Ю.А.Гагарина в Воронеже получит статус научного центра в области исследования проблем развития и применения авиационной составляющей ОДКБ.

"А Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации станет базовой организацией по подготовке профессионалов в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности", - отметил российский министр.

В заседании участвовали министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин, министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев и министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо.

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