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Военно-промышленный курьер

Яд - это не современно, теперь убивают из космоса

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Источник изображения: vpk-news.ru

Орудие, из которого был убит иранский ядерщик Мохсен Фахризаде, управлялось спутником, сообщил телеканал Al-Alam.

«Использованное в убийстве оружие израильского производства контролировали при помощи спутника», - сообщил телеканалу источник.

Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.

Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, уточнил, что погибший также занимал должность замглавы минобороны страны.

По данным агентства Fars, его расстреляли с дистанции 150 метров из установленного в машине Nissan оружия, управлявшегося дистанционно. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было.

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Страны
Израиль
Иран
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