Путин отметил роль ФСВТС в увеличении объемов поставок российской военной продукции

Президент уверен в том, что коллектив службы будет с честью выполнять стоящие перед ним задачи

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) с 20-летием создания ведомства. Телеграмма опубликована во вторник на официальном сайте Кремля.

"За прошедшие два десятилетия ваша организация в полной мере доказала свою эффективность, играя важную роль в продвижении внешнеэкономических интересов Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности, активно содействуя развитию оборонно-промышленного комплекса и многих отраслей отечественной экономики", - отметил президент.

"Благодаря высокому профессионализму сотрудников федеральной службы, их ответственному отношению к делу постоянно расширяется география военно-технического сотрудничества, повышается конкурентоспособность и объемы поставок российской продукции военного назначения, - подчеркнул глава государства. - Это, в свою очередь, обеспечивает условия для качественной модернизации производств, для создания новых рабочих мест, а также для разработки и реализации перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских программ".

Глава государства выразил уверенность в том, что коллектив службы будет "с честью выполнять стоящие перед ним задачи, способствуя упрочению позиций России на мировом рынке вооружения и военной техники".

Подведомственный Минобороны комитет РФ по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами (КВТС) в составе правительства был создан 1 декабря 2000 года. В 2004 году он был преобразован в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.