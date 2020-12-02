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Интерфакс-АВН

Учения "Запад-2021" и VII Армейские международные игры станут ключевыми событиями нового учебного года - Минобороны России

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Экипаж боевого "КамАЗа"
АрМИ-2018. Экипаж боевого "КамАЗа": Сергей Трубников и Анастасия Серегина.
Источник изображения: © Екатерина Жмырова/ТАСС

Приглашения для участия в играх отправлены в сотню стран

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Седьмые Армейские международные игры (АрМИ) пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года и станут наряду со стратегическими учениями "Запад-2021" одним из важнейших событий нового учебного года, который стартовал в Вооружённых силах РФ 1 декабря, сообщает во вторник министерство обороны РФ.

"В ходе игр планируется провести 34 международных конкурса среди подразделений Сухопутных и Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, специалистов артиллерийских, инженерных и других войск", - сказано в сообщении.

Среди конкурсов АрМИ три новых: "Тактический стрелок" - соревнование по огневой выучке среди разведывательных подразделений, "Меридиан" - состязания специалистов военно-топографической службы и творческий конкурс "Армия культуры".

"Это позволит лучшим специалистам военного дела из разных стран обменяться опытом и повысить качество боевой выучки. Планируется более половины конкурсов провести на территории зарубежных стран. Приглашения для участия в играх направлены в военные ведомства более чем 100 государств. Российские команды примут участие во всех конкурсах", - сказано в сообщении.

1 декабря в Вооружённых силах РФ стартовал новый учебный год.

"В следующем году войска (силы) продолжат борьбу за право получить наименование "ударный". Его будут удостоены подразделения, которые добьются высоких показателей в боевой подготовке, воинской дисциплине при выполнении специальных задач и мероприятий повседневной деятельности. По итогам 2020 года более 400 воинских коллективов завоевали право носить это высокое звание", - сказано в сообщении.

Отмечено, что в прошлом году "наиболее значимым мероприятием стало стратегическое командно-штабное учение "Кавказ - 2020". "В рамках учения было задействовано 35 полигонов, более 80 тысяч участников, 20 тысяч единиц вооружения и специальной техники. Все поставленные учебно-боевые задачи были успешно решены. Также были отработаны вопросы взаимодействия, совместимости системы управления и тактики действий с вооруженными силами восемь государств Центральной и Юго-Восточной Азии", - говорится в пресс-релизе.

"Интенсивность подготовки войск сохранится и в следующем году, в котором предстоит провести совместное стратегическое учение "Запад - 2021" и другие международных учения различного уровня", - информирует Минобороны.

По его данным, в 2021 году "в войсках основным приоритетом боевой учебы будет дальнейшее повышение уровня профессиональной подготовки всех категорий военнослужащих: офицеров, сержантов и солдат".

"Важное место в подготовке войск (сил) будет уделяться организации межвидовой и межведомственной подготовки войск, организации взаимодействия на поле боя соединений и воинских частей видов и родов войск Вооружённых сил РФ. С этой целью планируется провести более 18 тысяч мероприятий боевой подготовки. 46% тактических учений планируется проводить, как двусторонние. В ходе их проведения будут отрабатываться вопросы совершенствования маршевой подготовки, выполнения задач по всестороннему обеспечению подразделений. Более половины учений пройдут в ночных условиях", - сказано в сообщении.

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АРМИ-20XX
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