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ЦАМТО

Экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации ТОФ заступили на боевое дежурство в Арктике

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Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ
Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 1 декабря. Для усиления группировки авиации в арктической зоне экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации ТОФ заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на аэродроме Анадырь.

В настоящее время авиационное подразделение отрабатывает вопросы взаимодействия с наземными средствами ПВО при выполнении задач по предназначению.

Кроме того, на аэродроме завершены работы по благоустройству помещений, предназначенных для размещения, отдыха и питания экипажей при несении ими круглосуточного боевого дежурства по противовоздушной обороне, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток).

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Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Проекты
Арктика
ТОФ
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