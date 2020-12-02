Экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации ТОФ заступили на боевое дежурство в Арктике

ЦАМТО, 1 декабря. Для усиления группировки авиации в арктической зоне экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации ТОФ заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на аэродроме Анадырь.

В настоящее время авиационное подразделение отрабатывает вопросы взаимодействия с наземными средствами ПВО при выполнении задач по предназначению.

Кроме того, на аэродроме завершены работы по благоустройству помещений, предназначенных для размещения, отдыха и питания экипажей при несении ими круглосуточного боевого дежурства по противовоздушной обороне, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток).