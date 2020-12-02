The National Interest (США): российский истребитель Су-35 — настоящий убийца

Новое видео с военных учений истребителя Су-35, размещенное Минобороны России, влюбило в этот самолет автора журнала National Interest. А это говорит о многом: NI считает оружие важнейшей своей темой. Интересно, что самолет основан еще на советских конструкторских идеях 80-х. Оружие мы тогда делать умели. А Минобороны умышленно демонстрирует возможности Су-35 вероятному противнику. Чтобы трижды подумал перед нападением.

Но сможет ли он справиться с F-22 или с самолетом-невидимкой F-35?

Новое учебное видео позволяет пристальнее присмотреться к Су-35С, который многие считают одним из лучших и самым универсальным российским истребителем.

В этом месяце российское Министерство обороны разместило в сети видеозапись с учений, проведенных Су-35 в северо-западной части Карелии недалеко от российской границы с Финляндией.

Видео начинается со взлета Су-35, и нам дают возможность заглянуть внутрь кабины, после чего камера показывает действия самолета в воздухе. Мы видим, как летчик выполняет несложные фигуры пилотажа, и наблюдаем обстановку в воздухе, после чего нам показывают посадку. Видео сопровождается кратким комментарием Министерства обороны, в котором говорится, что летчики из авиаполка Западного военного округа провели серию тренировок, включая перехват и поражение неуказанных целей на разных высотах. Пилоты Су-35 также отрабатывали уход из-под атаки авиации в воздушном бою. Учения проходили во взаимодействии с местными зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями. Российское военное командование не стало подробно рассказывать о масштабах и сценарии учений. Неизвестно и то, участвовали ли в них какие-то другие российские самолеты. Министерство обороны часто размещает в интернете короткие видеоклипы с военных учений без каких-либо комментариев и музыкального сопровождения.

В этом месяце Министерство обороны сообщило, что летчики Су-35 совестно с эскадрильей перехватчиков МиГ-31 отрабатывали на северо-западе Тверской области взлет, длительный полет и совместные воздушные маневры в неблагоприятных погодных условиях. Западный военный округ охватывает значительную часть европейской территории России. У него имеется три эскадрильи Су-35С. Две в составе 159-го истребительного авиаполка и одна в составе 790-го истребительного авиаполка.

Идея создания Су-35 как усовершенствованного варианта Су-27 возникла в 1980-е годы. Этот самолет прошел мучительный и сложный процесс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, и поступил на вооружение в середине 2010-х годов, став, возможно, самым передовым в России истребителем. Цель его производителей - создать машину для завоевания превосходства в воздухе. Су-35 оснащен парой двигателей АЛ-41Ф1С и имеет отклоняемый вектор тяги, что повышает маневренность самолета в воздушном бою. В рамках постсоветской программы по модернизации бортового радиоэлектронного оборудования Су-35 был оснащен радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой "Ирбис-Е" и современным комплексом средств радиоэлектронной борьбы.

В Су-35 сочетается большая поворотливость и мощный набор разнообразных вооружений, что позволяет ему соперничать с лучшими авиационными образцами. Его главным оружием воздушного боя является авиационная ракета малой дальности Р-74, способная поражать цели с большим бортовым углом. Летчик может наводить ее на самолет противника, просто глядя на него через шлем. Кроме того, Су-35 вооружен ракетой средней дальности Р-77, которая имеет примерно такие же характеристики и возможности, как американская AIM-120 AMRAAM. Тем не менее, при необходимости Су-35 может выполнять и вспомогательные задачи. Он делал это как минимум один раз в ходе российской интервенции в Сирии, хотя о подробностях боя этого самолета с находившимися на земле исламистскими боевиками ничего не известно.

Сегодня в составе российской армии действует около 120 серийных самолетов Су-35. Еще 20 с небольшим машин находятся на вооружении в ВВС Народно-освободительной армии Китая.

Марк Эпископос (Mark Episkopos)