«Польские свиньи» улучшили сотрудничество с союзниками по НАТО» - США

Польские СМИ смакуют скандальные итоги совместных польско-американских учений Tumak-2020. Пьянство, оскорбления и драки, вот результат современного «военного братства» сюзерена и вассала.

Причиной конфликта между солдатами Польши и США явилось грубое поведение американцев. Издание Dziennik-polityczny.com сообщает некоторые подробности: «После обеда группа пьяных американских солдат начала оскорблять поляков, называя их «польскими свиньями», а также выражая недовольство условиями пребывания и уровнем подготовки солдат польской 15-й бригады. В результате произошла драка, в которой несколько польских солдат получили тяжелые черепно-мозговые травмы».

В настоящее время комиссия Министерства национальной обороны Польши проводит официальное расследование. В свою очередь, командир боевой группы батальона НАТО подполковник Хиггинс обвинил командование польской 15-й мехбригады в низком уровне дисциплины среди польских солдат, обвинив в случившемся Варшаву.

EADaily уточняет, что в учениях приняли участие 5000 военнослужащих США и Польши и более 1000 единиц боевой техники.

После известия о драке издевательским выглядит заявление польского министра национальной обороны Мариуша Блащака, подытожившего Tumak-2020: «Несмотря на пандемию, солдаты польской армии улучшили свои навыки, улучшили сотрудничество с союзниками, учения прошли по плану».