Войти
Военно-промышленный курьер

«Польские свиньи» улучшили сотрудничество с союзниками по НАТО» - США

267
0
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

Польские СМИ смакуют скандальные итоги совместных польско-американских учений Tumak-2020. Пьянство, оскорбления и драки, вот результат современного «военного братства» сюзерена и вассала.

Причиной конфликта между солдатами Польши и США явилось грубое поведение американцев. Издание Dziennik-polityczny.com сообщает некоторые подробности: «После обеда группа пьяных американских солдат начала оскорблять поляков, называя их «польскими свиньями», а также выражая недовольство условиями пребывания и уровнем подготовки солдат польской 15-й бригады. В результате произошла драка, в которой несколько польских солдат получили тяжелые черепно-мозговые травмы».

В настоящее время комиссия Министерства национальной обороны Польши проводит официальное расследование. В свою очередь, командир боевой группы батальона НАТО подполковник Хиггинс обвинил командование польской 15-й мехбригады в низком уровне дисциплины среди польских солдат, обвинив в случившемся Варшаву.

EADaily уточняет, что в учениях приняли участие 5000 военнослужащих США и Польши и более 1000 единиц боевой техники.

После известия о драке издевательским выглядит заявление польского министра национальной обороны Мариуша Блащака, подытожившего Tumak-2020: «Несмотря на пандемию, солдаты польской армии улучшили свои навыки, улучшили сотрудничество с союзниками, учения прошли по плану».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
30.11.2020
США рвутся в Азовское море
08.04.2020
Cumhuriyet (Турция): ошибка — давать НАТО простор для действий в Черном море
11.12.2019
В Риге решали, как остаться в живых
25.05.2017
Шойгу нашел на Украине советские танки Т-64
14.05.2015
Курс в будущее или на рифы?
30.05.2012
HeliRussia-2012
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 06:28
  • 134
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 02.12 06:16
  • 19
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 02.12 05:58
  • 1
Авианосец ВМС США "Нимиц" вошел в Персидский залив на фоне обострения отношений с Ираном
  • 02.12 05:41
  • 1
JB Press (Япония): Японии нельзя отстать от США и Китая в разработке военного искусственного интеллекта
  • 02.12 05:29
  • 23
Глава РАН заявил о потере Россией космоса
  • 02.12 05:23
  • 7
Defence 24 (Польша): третий запуск ракеты «Циркон». С гиперзвуковой ракетой возникли проблемы?
  • 02.12 05:19
  • 111
Огневая мощь свободы
  • 02.12 04:40
  • 515
Страна не работает до 30 апреля
  • 02.12 04:36
  • 28
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 02.12 04:34
  • 65
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 02.12 02:37
  • 1
Группировка на Курилах усилена системой ПВО большой дальности
  • 02.12 02:28
  • 1
«Суперджет», убийца гражданской авиации
  • 01.12 19:50
  • 139
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 01.12 19:50
  • 7
Российская РЛС "Прима" для обнаружения самолётов-невидимок выходит на мировой рынок
  • 01.12 19:44
  • 4
ЦНИИТОЧМАШ работает над технологиями получения новых полимеров для снижения массы стрелкового оружия