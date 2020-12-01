Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в режиме видеоконференцсвязи 2 декабря - пресс-служба

Москва. 30 ноября ИНТЕРФАКС - Сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности состоится 2 декабря под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина и пройдет в формате онлайн, сообщает в понедельник секретариат ОДКБ

"СКБ впервые пройдет в режиме видеоконференцсвязи, будет задействован Центр кризисного реагирования ОДКБ", - сказано в сообщении.

По данным ОДКБ, "накануне в on-line формате состоятся заседания СМИД и СМО ОДКБ".

Как ожидается, в мероприятии примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Среди участников также значатся исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов, президент России Владимир Путин и президент Таджикистан Эмомали Рахмон.

"В заседании также будет участвовать генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась", - сказано в сообщении.