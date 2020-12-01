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Интерфакс-АВН

Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в режиме видеоконференцсвязи 2 декабря - пресс-служба

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Москва. 30 ноября ИНТЕРФАКС - Сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности состоится 2 декабря под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина и пройдет в формате онлайн, сообщает в понедельник секретариат ОДКБ

"СКБ впервые пройдет в режиме видеоконференцсвязи, будет задействован Центр кризисного реагирования ОДКБ", - сказано в сообщении.

По данным ОДКБ, "накануне в on-line формате состоятся заседания СМИД и СМО ОДКБ".

Как ожидается, в мероприятии примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Среди участников также значатся исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов, президент России Владимир Путин и президент Таджикистан Эмомали Рахмон.

"В заседании также будет участвовать генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась", - сказано в сообщении.

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Белоруссия
Казахстан
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Таджикистан
Компании
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
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