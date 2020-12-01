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Интерфакс-АВН

Идея избранного президента Молдавии о замене российских миротворцев в Приднестровье на наблюдателей ОБСЕ с РФ не обсуждалась - Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

В Кремле рассчитывают, что Санду продолжит курс Додона на конструктивные отношения с РФ

Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Избранный президент Молдавии Майя Санду не обсуждала предварительно с Москвой свою идею о замене российских миротворцев в Приднестровье на наблюдателей под эгидой ОБСЕ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, предварительного обсуждения этой темы нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Такую инициативу Санду озвучила в понедельник на пресс-конференции.

"Мы рассчитываем на то, что потребность в более сбалансированном подходе в контексте наших двусторонних отношений велика. Диалог с Додоном (действующим президентом Молдавии Игорем Додоном, - "ИФ"), вы знаете, он и сейчас продолжается, был гораздо более конструктивным в этом плане", - сказал Песков.

"Мы рассчитываем на то, что этот конструктивизм будет продолжаться, что в этом плане будет определенная преемственность и что мы будем учитывать все возможные негативные последствия каких-либо резких шагов", - добавил представитель Кремля.

На уточняющий вопрос, при каких условиях Россия может вывести своих миротворцев из Приднестровья, Песков сказал: "Россия выполняет очень важные функции и, безусловно, изменение какого-то статуса-кво, который зиждется на духе и букве международного права, конечно, может привести к серьезной дестабилизации".

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Страны
Молдавия
Россия
Проекты
ОБСЕ
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