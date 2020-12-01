ЗРС С-400 "Триумф" прибыла в Свердловскую область с полигона Капустин Яр - ЦВО

Екатеринбург. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 "Триумф" уральского полка противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) прибыла с полигона Капустин Яр (Астраханская область) в место постоянного базирования в Свердловской области, сообщает пресс-служба ЦВО в понедельник.

"Железнодорожным составом доставлено около 200 единиц специальной техники и техники обеспечения, а также около 300 военнослужащих. После разгрузки техника в сопровождении экипажей ВАИ передислоцирована в пункт постоянной дислокации, где пройдет полный комплекс работ по обслуживанию. После чего в декабре С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство по охране воздушного пространства", - говорится в сообщении.