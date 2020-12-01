Более 200 учений прошли в Восточном военном округе в 2020 г. - командующий

Хабаровск. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - В войсках Восточного военного округа в 2020 году прошло более 200 учений, сообщил командующий ВВО генерал-полковник Геннадий Жидко.

"Всего в уходящем году в войсках округа было проведено около 40 тысяч практических занятий по боевой подготовке, в том числе более 200 учений различного уровня. Все мероприятия боевой подготовки были проведены с учетом ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах", - сказал командующий на заседании Военного совета округа, прошедшего в Хабаровске в режиме закрытой видеоконференции, сообщает пресс-служба ВВО.

В заседании Совета приняли участие руководящий состав военного округа, командующие объединениями, командиры соединений и воинских частей.

Жидко отметил, что в текущем учебном году в войсках округа в ходе мероприятий боевой подготовки были успешно апробированы новые и усовершенствованы имеющиеся способы борьбы с беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами условного противника.