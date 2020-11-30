Севморпуть должен эксплуатироваться в особом порядке, исходя из интересов России - спецпредставитель президента Иванов

Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - При развитии Северного морского пути Россия должна руководствоваться, в первую очередь, своими национальными интересами, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В интервью "Интерфаксу" он напомнил, что Севморпуть практически везде пролегает либо в российских территориальных водах, либо в экономической зоне страны и высказал мнение, что Россия должна настаивать на особом порядке использования этой коммуникации.

"Например, если иностранное судно запрашивает проход Севморпутем, то оно должно быть самого современного ледового класса, если хотите - с пятью бортами! Тогда Россия вводит правило: нет пяти бортов у судна - нет прохода по Севморпути. И все. Точка", - сказал Иванов.

Он подчеркнул, что это - право России.

"И нам должно быть все равно, какие иные мнения могут возникнуть у других государств, при всем уважении к свободам и демократии. Потому что если с этим судном произойдет ЧП, например, разлив нефти, то этот разлив будет у нас, а не на территории других государств", - сказал Иванов.

Кроме того, напомнил он, существует еще и институт страхования.

"Вот есть у тебя многомиллиардная страховка, причем в долларовом эквиваленте, а не в рублях, тогда - пожалуйста. Воспользуйтесь нашим ледоколом сопровождения и - в путь. При этом ставки на сопровождение тоже должны утверждать мы, а не, например, Международная организация судоходства", - сказал Иванов.

Во всем, еще раз подчеркнул он, "надо исходить из национальных интересов".