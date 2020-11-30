«Cпросите у дедушки, каково это разговаривать с нами с позиции силы» - Шойгу министру обороны ФРГ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отреагировал на заявление главы военного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, призвавшей вести диалог о разоружении с Россией с «позиции силы», и сравнил её слова с нападками ученицы младших классов.

Отвечая на вопросы журналистов после географического диктанта в штаб-квартире Русского географического общества (РГО), Шойгу затронул тему 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и напомнил, что в нынешнем году Минобороны и РГО нашли затопленный в Чёрном море немецкой авиацией 7 ноября 1941 года теплоход «Армения» с останками людей на борту. Шойгу обратил внимание, что эта масштабная трагедия на море представляет собой один из многочисленных эпизодов войны, о котором необходимо рассказывать.

«Особенно когда нынешнее поколение политиков, допустим, той же Германии, начинает нас учить жизни и начинает рассказывать, как с нами надо разговаривать с позиции силы», - сказал он.

Шойгу отметил, что это уже вторая министр обороны ФРГ, которая выступает с такими призывами. Он напомнил, что после подобного заявления её предшественницы на данном посту Урсулы фон дер Ляйен, посоветовал той «спросить у дедушки, каково это разговаривать с нами с позиции силы».

«Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа директор школы. Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой», - высказался министр.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Берлин не может себе позволить вести диалог с Москвой подобным образом, так как находится в позиции «зависимой страны». Об этом представитель внешнеполитического ведомства написала на своей странице в Facebook.

«Германия до сих пор находится, не уверена, что в хорошей, но точно в очень интересной позиции - «зависимой страны в сфере безопасности». И ведь не мой это вывод, что показательно. Я цитирую саму Аннегрет, признавшую, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США», - отметила Захарова.

Представитель МИД напомнила, что на территории Германии расположен крупнейший после Японии американский зарубежный контингент, что говорит о соответствующем характере американского присутствия в ФРГ. Захарова обратила внимание, что в других странах Европы американских военнослужащих «в десятки раз меньше», пишет RT.