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Интерфакс-АВН

Британские военные следят за возможной дезинформацией со стороны РФ о вакцинах от COVID-19 - газета

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Флаг Великобритании
Флаг Великобритании.
Источник изображения: Alberto Pezzali/Global Look Press

Лондон. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Элитное британское спецподразделение по ведению "информационной войны" в преддверии начала вакцинации в стране от коронавируса COVID-19 привлечена к слежке за вероятной дезинформацией со стороны ряда государств, в том числе России, сообщает в воскресенье газета The Sunday Times.

"Попавшие в свободный доступ документы показывают, что солдаты (подразделения - ИФ) уже мониторят киберпространство по поводу информации о COVID-19 и анализируют, как британские подданные подвергаются атакам в интернете. Они также собирают свидетельства дезинформации о вакцинах от враждебных государств, включая Россию", - пишет издание.

По данным газеты, разведка активизировала деятельность в этом направлении после того как накануне не менее 155 человек были арестованы в Вест-Энде в Лондоне в ходе протестов против локдауна. Отмечается, что на многих участников протеста повлияла пропаганда против вакцинации, также они отказывались носить маски.

При этом, указывает издание, недавнее исследование показало, что более трети жителей страны не уверены в желании сделать прививку от коронавируса.

The Sunday Times уточняет, что спецподразделение, о котором идет речь, было создано в 2010 году в Афганистане, и в первоначальные его задачи входила поддержка операций против террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и экстремистского движения "Талибан" (запрещено в РФ). Группа приписана к 77-й бригаде британской армии. Ранее в Минобороны страны подчеркивали, что действия 77-й бригады - киберформирование британских сухопутных сил - ни в коем случае не направлены против населения Соединенного Королевства.

Тем временем, пишет The Sunday Times, по мнению британского правительства, Соединенное Королевство может стать первой страной Запада, которая одобрит вакцину против коронавируса.

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Афганистан
Великобритания
Россия
Проекты
ИТ
Кибербезопасность
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