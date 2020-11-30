Ирану на фоне убийства Фахризаде следует пересмотреть отношения с МАГАТЭ - генерал

Дубай. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Ирану в связи с атаками против его ядерной отрасли нужно провести переоценку отношений с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил ректор Высшего национального оборонного университета Генштаба Ирана бригадный генерал Ахмад Вахиди.

"Он (Вахиди) призвал пересмотреть взаимодействие Ирана с Международным агентством по атомной энергии, заявив, что Ирану также не имеет смысла оставаться в Договоре о нераспространении ядерного оружия, если ядерные объекты страны и ее ученые подвергаются атакам", - сообщает агентство "Тасним".

Вахиди подчеркнул, что за недавним убийством видного иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде совершенно ясно стоит Израиль, который, получив на эту акцию добро со стороны США, "осуществил при помощи международных наемников заговор с целью убийства".

В то же время он отметил, что Иран ответит на этот акт так, как сочтет нужным.

"Тасним" напоминает, что накануне представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявил, что и к гибели Фахризаде, и к пожару в июле этого года на ядерном объекте в Натанзе, похоже, причастен Израиль.

В пятницу иранские СМИ сообщили со ссылкой на заявление Минобороны Ирана, что Фахризаде, руководивший организацией по исследованиям и инновациям при военном ведомстве, стал жертвой террористов.

Согласно открытым биографическим данным, Фахризаде в прошлом служил в Корпусе Стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре министерства обороны Ирана, а также руководил физическим исследовательским центром. На Западе Фахризаде называют архитектором военной составляющей иранской ядерной программы, который работал в рамках проекта 111 по созданию ядерной бомбы.

В Иране жертвами покушений стали не менее шести ученых, связанных с ядерными исследованиями.