Войти
Интерфакс-АВН

Разведслужбы США считают, что за убийством иранского ученого стоит израильская разведка - СМИ

214
0
0
Штаб-квартира ЦРУ. Фото Reuters
Штаб-квартира ЦРУ. Фото Reuters.

Вашингтон. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - В американских разведслужбах полагают, что за убийством иранского ученого Мохсена Фахризаде стоит израильская разведка, пишет в субботу газета The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке.

"Один американский чиновник, а также двое других сотрудников разведывательных служб утверждают, что Израиль стоит за нападением на ученого. Неясно, какой объем информации мог быть доступен Соединенным Штатам относительно операции заранее, но две страны являются ближайшими союзниками и давно ведут обмен разведданными относительно Ирана", - пишет газета.

Она отмечает, что Белый дом и ЦРУ отказались комментировать эту информацию и зданию.

Также газета пишет, что Фахризаде "долгое время был целью израильского Моссада".

По ее данным, "израильские официальные лица, которых позже поддержали сотрудники американской разведки, изучавшие архив, заявили, что ученый сохранил элементы программы (ядерного оружия - ИФ) даже после того, как якобы от нее отказались".

Речь идет о засекреченном иранском проекте "Амад" 2000-2003 года, целью которого являлась разработка и испытание ядерной боеголовки для баллистической ракеты. В Израиле считают, что именно этот ученый возглавлял проект и руководил исследованиями в его рамках. Газета цитирует заявление премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявлял в 2018 году, что работа над проектом продолжает вестись организацией под названием SPND при Минобороны Ирана. SPND возглавлял Фахризаде.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
13.11.2019
Нефтяные короли играют с огнем
21.10.2015
Генри Киссинджер: ядерная катастрофа неизбежна? ("American Thinker", США)
27.04.2015
США поставят Израилю истребители F-35 в 2016 году
15.04.2015
Эксперт: поставки С-300 усилят Иран, но Израиль может принять меры
09.04.2015
Израиль не исключает удара по Ирану
06.03.2015
Ядерную физику скрещивают с ядерной лирикой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 05:03
  • 109
Огневая мощь свободы
  • 30.11 04:19
  • 1
Более 300 научных проектов поступило в военный технополис «Эра»
  • 30.11 03:55
  • 32
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 30.11 01:08
  • 138
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 30.11 00:37
  • 18
Танковый погром: БПЛА "Байрактар ТБ2" уничтожили 56 карабахских Т-72
  • 30.11 00:21
  • 209
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 30.11 00:16
  • 5
В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
  • 29.11 17:47
  • 11
Проблемы отображения сайта
  • 29.11 17:35
  • 2
Роботы отработали уничтожение танка Т-72 на учениях в США
  • 29.11 17:29
  • 18
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 29.11 14:08
  • 52
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 13:40
  • 9
Лавров назвал Германию "локомотивом агрессии" против ряда стран
  • 29.11 13:14
  • 14
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 29.11 13:06
  • 1
Россия планирует подписать новые контракты с Индией по истребителям и вертолетам в этом году - ФСВТС
  • 29.11 11:41
  • 10
"Мы откатываемся": чем Россия может заменить МКС