Американский интернет-портал утверждает: иранского физика убили, чтобы помешать Байдену вернуть США в ядерную сделку с Ираном

Вашингтон. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде является еще одной попыткой администрации Трампа и правительства Нетаньяху использовать время, оставшееся до вступления в должность избранного президента Джо Байдена, для усиления давления на Иран, считает портал Axios.

Он пишет: "Администрация Трампа не скрывает своего стремления затруднить Байдену возобновление переговоров с Ираном и восстановление американского участия в ядерной сделке 2015 года. Санкции, тайные операции и угрозы военного удара являются частью этих усилий".

США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе после прихода к власти Дональда Трампа. Напряженность в отношениях с Ираном, которая высока в обычные дни, как ожидается, будет возрастать до 20 января - дня инаугурации нового президента США. После убийства Фахризаде и, возможно, дальнейших действий против Ирана со стороны США и Израиля, "администрация Байдена, как ожидается, столкнется с гораздо более сложной реальностью, которая может затруднить возобновление отношений с Тегераном", - отмечает Axios.

СМИ цитируют заявление Роберта Малли, который служил советником по Ирану в администрации президента Барака Обамы: "Цель состоит в том, чтобы, с одной стороны, просто нанести как можно больший ущерб экономике Ирана и его ядерной программе, с другой - осложнить президенту Байдену... восстановить ядерную сделку".

При этом Малли, добавив, что он "не будет спекулировать" на тему того, кто стоит за убийством.

Газета "Нью-Йорк таймс", ссылаясь на представителей разведки, сообщила, что Фахризаде убили израильские агенты.

К такому же выводу пришли в Тегеране.

Обстоятельства убийства Фахризаде дают повод полагать, что в нем замешан Израиль, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Террористы убили сегодня выдающегося иранского ученого. Эта трусость при серьезных указаниях на роль Израиля демонстрирует отчаянную воинственность преступников", - написал Зариф в пятницу в Twitter, призвав международное сообщество осудить этот акт терроризма.

Ранее в пятницу иранские СМИ сообщили со ссылкой на заявление Минобороны Ирана, что Фахризаде, руководивший организацией по исследованиям и инновациям при военном ведомстве, стал жертвой террористов.

Согласно открытым биографическим данным, Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре министерства обороны Ирана, а также руководил физическим исследовательским центром. На Западе Фахризаде называют архитектором военной составляющей иранской ядерной программы, который работал в рамках проекта 111 по созданию ядерной бомбы.

Ранее в Иране жертвами покушений стали не менее шести ученых, связанных с ядерными исследованиями.