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Известия.ru

Байден рассматривает экс-главу СЕНТКОМ Остина на пост главы Пентагона

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Кандидат в президенты США от Демократической партии США Джо Байден рассматривает отставного генерала Ллойда Остина в качестве одного из кандидатов на пост министра обороны страны, сообщает Axios со ссылкой на источники 28 ноября.

Отмечается, что с 2013-го по 2016 год Остин был главой Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ). Если его кандидатура будет утверждена, то Остин станет первым темнокожим на посту руководителя Пентагона.

Также Байден рассматривает на должность министра обороны Джея Джонсона, который возглавлял министерство внутренней безопасности в 2013–2017 годах, сенатора от штата Иллинойс Тэмми Дакуорт, а также бывшего замминистра обороны по политике Мишель Флорной.

24 ноября демократ представил своих кандидатов на ключевые посты в новой американской администрации.

Так, на должность госсекретаря в случае победы Байдена будет выдвинут Тони Блинкен, Линда Томас-Гринфилд станет постпредом США при ООН, Л. Джейк Салливан займет пост советника по национальной безопасности, Алехандро Майоракс станет министром внутренней безопасности, экс-госсекретарь Джон Керри будет заниматься вопросами климата и экологии.


3 ноября в США прошли всеобщие выборы. По данным СМИ, Байден опережает Трампа по числу голосов избирателей и по числу голосов выборщиков. Сам демократ уже объявил о своей победе на выборах. Трамп отказался признавать свое поражение, а его штаб подал несколько исков с требованием проверки хода голосования или пересчета голосов в ряде штатов.

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