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Известия.ru

Восхождение «Прометея»: работы по С-500 — на финишной прямой

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Один из самых амбициозных проектов отечественной оборонки близок к успешному завершению

Минобороны заявило о планах завершить создание новой системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 уже в следующем году. Тем не менее, официальные сведения о вооружении, которое по своим возможностям должно на голову превзойти все существующие средства ПВО и ПРО, по-прежнему скудны. По словам источников «Известий» в оборонно-промышленном комплексе, у «Прометея» будет две версии: мобильная и буксируемая. У последней пусковые установки и радары разместят на специально спроектированных полуприцепах. «Известия» разбирались, что такое зенитная ракетная система С-500 и какие задачи она сможет решать.

Скоро в строй

По словам заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанта Андрея Юдина, на 2021 год запланировано завершение создания мобильной системы С-500. Ранее сообщалось, что в нынешнем году начались её государственные испытания. Пока они ведутся с упрощённой конфигурацией, не имеющей всех заявленных возможностей. Первые полноценные серийные «Прометеи», по данным заместителя министра обороны Александра Криворучко, поступят в войска в 2025 году.

Главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин ранее заявлял, что основной задачей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 станет уничтожение баллистических ракет средней дальности и межконтинентальных на конечном участке траектории полётов. Поражение самолётов, беспилотников и гиперзвуковых объектов тоже возможно, но не будет приоритетом. В дальнейшем добавят возможность уничтожения низкоорбитальных спутников.

Пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 «Триумф» во время военных учений «Кавказ-2020»

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Чтобы совместить возможность работы по таким разным объектам, комплекс использует несколько типов ракет – одни против атмосферных целей, другие против космических. С воздушными аппаратами будет бороться серийная 40Н6 с дальностью до 400 км. Такими ракетами уже оснащаются С-400.

Спутники будут сбивать другие, более крупные и тяжёлые боеприпасы семейства 77Н6. Схема совмещения в одной системе разных по назначению ракет уже опробована на мобильной ЗРС С-300В4 Сухопутных войск, разрабатывавшейся параллельно с «Прометеем».

Из-за необходимости обнаруживать самые различные цели для системы пришлось проектировать и несколько радаров с разными функциями. Одни будут отвечать за обнаружение объектов в ближнем космосе, другие за воздушные цели на большой высоте и дальности. Как и в случае с С-400 возможно добавление специализированных радиолокационных станций для обнаружения малозаметных и низколетящих целей.

Радар дальнего обнаружения 92Н6А ЗРК С-400

Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

И буксируемый, и мобильный варианты зенитных ракетных комплексов имеют свои преимущества и недостатки, отметил экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

– Буксируемые применяются, в основном, для прикрытия стационарных объектов, а мобильные – при быстро меняющейся обстановке на театре военных действий, – рассказал он «Известиям». – Маневренному комплексу нужны считанные минуты, чтобы развернуться, отстреляться и тут же поменять свое местоположение. Неудобство заключается в том, что если выйдет из строя эта машина, то весь комплекс превращается в большую мишень. А буксируемую технику можно подцепить любым тягачом. Но у нее нет такой мобильности и маневренности. Для подготовки к стрельбе требуется больше времени, а это важно в противовоздушном бою. Решение о применении тех или иных систем будет принимать командир в зависимости от обстановки и от охраняемых объектов.

С-500 будет не заменять комплексы предыдущего поколения, а дополнять их, обеспечивая главным образом противоракетную и противокосмическую защиту. Основной и самой многочисленной системой противовоздушной обороны останется С-400 «Триумф». На ближнем рубеже будут работать ЗРК «Панцирь-СМ», С-350 «Витязь» и «Бук-М3». «Прометей» сможет обмениваться с ними информацией и работать совместно под управлением автоматизированных систем. Это штатная функция для всех новых образцов средств ПВО, принятых на вооружение.

Тесты и секреты

Весной 2018 года мощный радар-обнаружитель «Енисей», разработанный для системы С-500, попал на видео с учений ВКС России на полигоне Ашулук. Была заявлена возможность обнаружения им аэробаллистических целей на высотах до 100 км и удалении в 600. Тогда же вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что работа над С-500 «практически завершена».

«Прометей» с самого начала создавался в глубокой тайне. Официально внешний вид и характеристики перспективного комплекса не представлены до сих пор. Впервые сведения о новой ЗРС появились в СМИ в 2009 году. Но на самом деле конструкторы и учёные трудятся над ним гораздо дольше. 5 ноября исполнилось 19 лет контракту на выполнение опытно-конструкторской работы под шифром «Триумфатор-М». Он был подписан между Минобороны и НПО «Алмаз» ещё в 2001 году. Первые несколько лет заняла выработка концепции и выполнение научных изысканий, чтобы обеспечить С-500 характеристики, радикально превышающие предшественников.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Источник изображения: iz.ru

Работы над «Прометем» активизировались после завершения создания ЗРС предыдущего поколения С-400. Для этого оружия «Алмаз-Антей» даже построил новое предприятие. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, финальную сборку систем типа С-500 и С-400 на автомобильном шасси и полуприцепах на колесном ходу с 2018 года уже осуществляет «Нижегородский машиностроительный завод».

Американские СМИ со ссылкой на источник в разведывательных органах своей страны сообщали о том, что на испытаниях «Прометея» им удалось зафиксировать поражение воздушной цели на рекордном расстоянии в почти 500 км. Это выше, чем заявленная максимальная дальность ракет для С-400.

Сведений об отработке заатмосферных ракет для С-500 пока не появлялось. «Прометею» возможно придётся подождать тяжёлые противоспутниковые боеприпасы. По всей видимости он повторит историю С-400, который первоначально закупался без дальнобойной ракеты 40Н6 — ее испытания затянулись. Об этом свидетельствуют заявления официальных лиц, говорящих, что новая система пока испытывается в упрощённом варианте.


Антон Лавров

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