Российский и индийский спутники разошлись на орбите в 224 метрах друг от друга

Опасное сближение космических аппаратов произошло, по данным «Роскосмоса», в 04:49 (по московскому времени) 27 ноября. Минимальное расстояние между двумя спутниками дистанционного зондирования Земли — российским «Канопус-В» и индийским Cartosat-2F — составило всего 224 метра.

Сообщение о сближении было опубликовано на официальном сайте государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Мониторинг положения спутников и определение расстояния между ними выполнил Главный информационно-аналитический центр автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (ГИАЦ АСПОС ОКП) ЦНИИмаш. Дополнительных подробностей не сообщается, какова была вероятность столкновения и предпринимались ли какие-либо маневры по изменению траектории аппаратов — неизвестно.

По данным открытых трекеров околоземных объектов (Celestrak, Heavens-Above), орбиты спутников встретились на высоте порядка 600 километров над Антарктидой. Их скорость друг относительно друга превышала 14 километров в секунду. Учитывая массы аппаратов — 710 килограммов для Cartosat-2F и около 460 килограммов для «Канопус-В» — столкновение могло привести не только к появлению большого количества фрагментов, но и разлету этого мусора по разным орбитам. В любом случае, 224 метра — очень маленькое расстояние по меркам космоса.

Макет спутника «Канопус-В» на выставке МАКС-2003. Всего аппаратов этой серии запущено 6, все из них активные. Какой именно чуть не столкнулся с индийским «собратом» не уточняется. Судя по известным траекториям — третий, но время пересечения орбит не совпадает с данными «Роскосмоса». Возможно, в открытых источниках данные не точны Источник изображения: Wikipedia, Vitaly V. Kuzmin

Несмотря на множество спекуляций, реальное столкновение на земной орбите до сих пор происходило всего раз: в 2009 году российский «Космос-2251» врезался в американский Iridium-33. Первый был выведенным из эксплуатации военным спутником связи, второй — действующим элементом орбитальной группировки оператора спутниковой связи «Иридиум». Траектории аппаратов пересеклись на высоте около 790 километров над Таймыром при относительной скорости 11,7 километра в секунду. Столкновение породило более 600 осколков размером более пяти сантиметров в поперечнике и несколько тысяч более мелких.

Системы отслеживания всех объектов на орбите — важнейший элемент ракетно-космической инфраструктуры. Со все более увеличивающимся количеством искусственных спутников их роль будет только возрастать. Даже молодая орбитальная группировка SpaceX успела отметиться сравнительно опасным инцидентом. Осенью 2019 года из-за программной ошибки в системе оповещения о риске столкновения оператор Starlink не получил уточняющее предупреждение и не инициировал маневр изменения траектории. «Уворачиваться» пришлось европейскому спутнику Aeolus. И хотя риск коллизии был мал, инцидент имел большой резонанс.