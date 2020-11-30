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Интерфакс-АВН

В Москве сделали США жесткий демарш по военно-дипломатическим каналам в связи с заходом эсминца в территориальные воды РФ

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Американский эсминец "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого
Американский эсминец "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого.
Источник изображения: © Photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Markus Castaneda/U.S. 7th Fleet

В МИД РФ призывают США впредь воздержаться от таких действий, оставляют за собой право на ответ

Москва. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - МИД РФ выражает США решительный протест в связи с действиями эсминца ВМС США "Джон Маккейн", который 24 ноября углубился в территориальные воды России в районе залива Петра Великого на более чем 2 км.

"В связи с чем американской стороне по военно-дипломатическим каналам был сделан жесткий демарш. В данной акватории корабли должны соблюдать нормы международного права и законодательства Российской Федерации, касающиеся мирного прохода через ее территориальное море. Эти требования были осознанно нарушены с намерением поставить под сомнение международно-правовой статус залива Петра Великого", - говорится в распространенном в пятницу вечером заявлении МИД РФ.

"МИД России заявляет в этой связи решительный протест. Квалифицируем произошедшее как откровенную провокацию, направленную на нарушение мира и доброго порядка", - отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что "факт захода американского военного корабля в территориальное море Российской Федерации не создает и не может создавать никаких международно-правовых последствий для статуса соответствующих акваторий".

"Настоятельно призываем США воздержаться от подобных авантюр в будущем. В противном случае ответственность за возможные последствия будет полностью лежать на американской стороне. Оставляем за собой право на ответные действия", - говорится в нем.

"В Вашингтоне хорошо известна позиция России в отношении данной акватории, которая является внутренними водами нашей страны и на которую распространяется суверенитет Российской Федерации. Попытки утверждать иное недопустимы. Очевидно, что через подобного рода "бряцание оружием" США осознанно идут на обострение, вновь подтверждая, что на нынешнем историческом отрезке силовые методы отстаивания собственных внешнеполитических позиций для них являются наиболее предпочтительными", - отмечают на Смоленской площади.

24 ноября Минобороны РФ сообщило, что на Дальнем Востоке американский эсминец на два километра зашел в территориальные воды России в заливе Петра Великого, покинул их после предупреждения о возможном таране со стороны российского корабля.

Со своей стороны Седьмой флот США заявлял, что американский эсминец на Дальнем Востоке провел операцию по обеспечению свободы навигации и не нарушал международно-признанные границы.

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