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Интерфакс-АВН

Компания "Красная Звезда" стала единственным исполнителем типографских услуг с секретными сведениями - правительство РФ

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Министерство обороны России
Министерство обороны России.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Москва. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Акционерное общество (АО) "Красная Звезда" определено единственным исполнителем, осуществляемых Минобороны России типографских услуг, в том числе связанных с государственной тайной.

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Определить акционерное общество "Красная Звезда" (г.Москва) единственным исполнителем осуществляемых Минобороны России, а также подведомственными ему государственными казёнными и бюджетными учреждениями в 2021-2022 годах закупок работ и услуг, связанных с изданием, тиражированием, распространением (доставкой) издательско-полиграфической продукции, в том числе содержащей сведения, составляющие государственную тайну", - сказано в документе.

31 декабря 2022 года названо предельным сроком, на который заключаются госконтракты с АО.

Обществу предписано "исполнять свои обязательства по государственным контрактам лично".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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