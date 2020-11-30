Минобороны ответило на призыв Германии говорить с Россией с позиции силы

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в пятницу, 27 ноября, сравнил слова главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о диалоге с Россией «с позиции силы» с высказываниями школьников младших классов.

«Вынуждены констатировать, что уже не в первый раз заявления отдельных политиков Федеративной Республики Германия в отношении выстраивания диалога с Россией напоминают попытки школьника младших классов компенсировать незнание предмета громкостью произносимого абсурда», ― сказал он.

Конашенков отметил, что Москва не стала торопиться с ответом, рассчитывая на то, что «здравомыслящие» политики в ФРГ поправят министра, помня, к чему в прошлом приводило следование таким призывам. Однако, по словам представителя Минобороны РФ, этого не произошло.

Кроме того, Конашенков напомнил, что Крамп-Карренбауэр недавно возглавила оборонное ведомство, подчеркнув, что, как и ее предшественница, демонстрирует неспособность «предложить что-либо значимое» для реального укрепления безопасности в Европе.

«Вынуждены напомнить госпоже Крамп-Карренбауэр, что именно предложенная ею на днях в бундестаге «хорошая позиция германской внешней политики» вести диалог «с позиции силы» в XX веке уже приводила к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа», ― заявил он.

Ранее, 25 ноября, Крамп-Карренбауэр заявила, что страна должна поддерживать высокий уровень военных расходов из-за угрозы со стороны России, которая стала, по ее словам, более явной на фоне модернизации Москвой вооружения.

Оправдывая высокие бюджетные расходы НАТО, в том числе на фоне пандемии, глава немецкого оборонного ведомства подчеркнула, что Европа должна быть способной вести диалог с Россией о разоружении «с позиции силы», а для этого ей нужно укрепить свою собственную позицию.

10 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет и дальше модернизировать свои стратегические ядерные силы. По его словам, ключевой гарантией безопасности России остается ядерная триада. Как заявил президент, в последние годы в армию и на флот в приоритетном порядке поступают новые ракетные и авиационные комплексы, в результате сегодня доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет 82%.