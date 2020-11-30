МС-21 с российским двигателем совершит первый полет до конца года - Мантуров

Иркутск. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Самолет МС-21-310 с российским двигателем ПД-14, который собрали на Иркутском авиазаводе ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех"), совершит первый полет до конца 2020 года, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров журналистам в пятницу.

"Мы сейчас заслушали доклад инженеров и руководства предприятия (Иркутского авиазавода - ИФ) о том, как идет работа. Сейчас ведется отладка систем тестирования. В ближайшие дни прибудут специалисты из конструкторского бюро Яковлева для того, чтобы подготовиться к первому полету", - сообщил Мантуров.

По его словам, МС-21 с российским двигателем может совершить первый полет 17-18 декабря.

"Максимум до конца года мы рассчитываем, что самолет выполнит первый полет", - сказал глава Минпрома.

В ноябре текущего года "Корпорация "Иркут" завершила строительство опытного образца самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14.

МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет, создаваемый предприятиями "Ростеха". Будет выпускаться как с российскими ПД-14, так и с американскими Pratt&Whitney. Образцы с импортными двигателями уже проходят летные испытания. Начало их серийных поставок неоднократно переносилось, по последним официальным данным, оно ожидается в конце 2021 года.

ПД-14 - базовый турбовентиляторный двигатель с тягой на взлете от 9 до 18 т, создается предприятиями Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) для оснащения МС-21. В октябре прошлого года мотор был сертифицирован Росавиацией, что позволяет эксплуатировать его в РФ. Для работы на зарубежных рынках ПД-14 должен быть сертифицирован по стандартам Европейского агентства безопасности полетов (EASA), которая, по последний данным, ожидается в 2020 году.