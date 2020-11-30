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Интерфакс-АВН

В Минобороны РФ подвергли критике предложение главы военного ведомства Германии вести переговоры с Россией с позиции силы

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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - В Минобороны России подвергли критике заявление главы военного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости вести с Россией переговоры о разоружении с позиции силы.

"Вынуждены напомнить госпоже Крамп-Карренбауэр, что именно предложенная ею на днях в Бундестаге хорошая позиция германской внешней политики вести диалог с позиции силы в двадцатом веке уже приводила к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа", - заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, в Минобороны РФ обратили внимание на недавнее заявление главы минобороны Германии в Бундестаге.

"Мы не стали торопиться с ответом, рассчитывая, что здравомыслящие политики в Германии сами поправят министра, помня, к чему в прошлом приводило следование таким призывам. К сожалению, этого не произошло", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

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Страны
Германия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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